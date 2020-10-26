Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступает в силу этим утром – заявил госсекретарь США Майк Помпео. Министры иностранных дел противоборствующих стран несколько дней назад прилетели в Вашингтон, где совместно с сопредседателями Минской группы ОБСЕ вели переговоры. Представители Баку и Еревана заверили, что будут соблюдать соглашение.

Это уже третья попытка перемирия между странами. На прошлой и позапрошлой неделе вскоре после вступления в силу режима прекращения огня, они обвиняли друг друга в его нарушении.

Столкновения между Арменией и Азербайджаном не прекращаются с 27 сентября.