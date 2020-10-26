Число жертв коронавируса в Москве, по данным оперштаба, достигло 6 442-х человек

За минувшие сутки в столице скончались еще 62 пациента с Ковид-19. В общей сложности с начала пандемии в столице выявлено почти 396 тыс. заразившихся.
Самое обсуждаемое
МИД России: Утверждения о якобы «преднамеренном отравлении» Навального остаются не подкреплёнными По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений – недопущение распространения информации о веществах, не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия…
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…
Светлана Тихановская: Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа Это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы…
Истерика по мордобою, патриотизму и прошлому. Будущего нет Почему мы так любим копаться в прошлом, ставить памятники, носить туда цветы и не жить нынешним днём? Хочется жить настоящим и будущим, но нам упорно это не дают. Какое может быть будущее с ЕР и партией пенсионеров, засевших на политическом Олимпе?..