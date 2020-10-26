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Эксклюзив Эха 00:04, 26 октября 2020

Светлана Тихановская объявила о начале с сегодняшнего дня общенациональной забастовки в стране

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале с сегодняшнего дня общенациональной забастовки в стране. В полночь истек срок так называемого «народного ультиматума», выдвинутого Тихановской властям. Среди требований: отставка президента Белоруссии, освобождение политзаключенных и прекращение насилия к участникам протестов. В противном случае оппозиция обещала призвать к забастовкам на промышленных предприятиях.

По данным белорусского правозащитного центра «Весна», на акциях протеста по всей стране в воскресение задержаны более 210 человек. Ранее сообщалось, что при разгоне оппозиционного марша в Минске милиция применила светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие. Сам марш, по оценке белорусских телеграм-каналов и российских СМИ, собрал не менее 100 тыс участников.

Исход протестов будет зависеть не столько от массовости акций оппозиции, сколько от забастовок на предприятиях, аннонсированных противниками режима Лукашенко на завтра. Так считает белорусский политолог Артем Шрайбман.

По его мнению, если забастовки окажутся неэффективными, власти продолжат репрессии.



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