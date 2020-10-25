Адвокаты компании-владельца танкера «Наве андромеда», утверждают, что ЧП на его борту не является захватом судна.

Ранее телеканал «Скай ньюс» сообщил, что танкер могли захватить оказавшиеся на борту нелегальные мигранты. По данным полиции, сейчас «Наве андромеда» стоит на якоре в проливе Ла-Манш в британских территориальных водах в шести морских милях от берегов английского острова Уайт. Другим морским и воздушным судам запрещено приближаться к нему ближе, чем на пять морских миль. По сведениям отраслевого еженедельника «Ллойдс лист», команда судна обнаружила на борту танкера семь человек, прятавшихся в одном из помещений судна. При попытке запереть их в каюте возник конфликт, экипаж поднял тревогу и укрылся в безопасном помещении. И как только что сообщили британские СМИ, лица, угрожавшие экипажу, задержаны.