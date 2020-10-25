Решение о судьбе танкера «Генерал Ази Асланов», на котором произошел взрыв, будет принято сегодня.

Об этом ИФ сообщил представитель Росморречфлота. По его словам, поиски трех пропавших моряков

продолжаются, но пока безрезультатно, активную фазу операции планируется завершить утром. В субботу на танкере, находившемся в Азовском море произошел взрыв. На борту находились 13 человек, 10 из них спасены, трое — боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант — пропали. По данным МЧС, поврежден правый борт судна, в нем образовалась пробоина размером от 5 до 12 метров.