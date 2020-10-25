Госдеп США объявил о гуманитарном перемирии в Карабахе с 8 утра понедельника

В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится, что США способствовали ведению интенсивных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы ОБСЕ, для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению карабахского конфликта. Это уже третье перемирие, объявленное с начала эскалации.