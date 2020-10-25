На Украине завершились местные выборы

Действующий мэр Киева Виталий Кличко и кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Попов вышли во второй тур выборов главы города. Как показывают результаты опроса т.к. «Украина – 24» на выходе с избирательных участков, Кличко набирает 46% голосов, Попов — 9%. Второй тур выборов мэра предстоит и в Одессе. В него, по данным экзит полла, выходят действующий глава города Геннадий Труханов с 34 проц и представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик с 18%.

На выборах городского головы Харькова лидирует действующий мэр города Геннадий Кернес. Как свидетельствуют опросы, за него проголосовали 58% жителей города. У его ближайшего преследователя Александра Фельдмана — 12%.