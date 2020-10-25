По данным белорусского правозащитного центра «Весна», на сегодняшних акциях протеста задержаны более 210 человек

По данным белорусского правозащитного центра «Весна», на сегодняшних акциях протеста по всей стране задержаны более 210 человек. Ранее сообщалось, что при разгоне оппозиционного марша в Минске милиция применила светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие. Сам марш, по оценке белорусских телеграм каналов и российских СМИ, собрал не менее 100 тыс участников.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила о начале с понедельника общенациональной забастовки в стране. Сегодня в полночь истекает срок т.н. «народного ультиматума», выдвинутого Тихановской властям. Среди требований: отставка президента Белоруссии, освобождение политзаключенных и прекращение насилия к участникам протестов. В противном случае оппозиция обещала призвать к забастовкам на промышленных предприятиях.