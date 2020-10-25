Депутат городского совета Выборга и бизнесмен Александр Петров, убитый накануне в Выборге, планировал уехать из России

Об этом сообщает интернет портал 47.ru.

Александр Петров продавал свой бизнес и планировал уехать за границу. В частности, он выставил на продажу жилой дом в Выборге, где и был убит накануне вечером, а также два частных охранных предприятия, которыми владел бизнесмен. Как сообщает агентство «Невские новости», в понедельник Петров должен был дать показания в суде по делу о хищении 700-т миллионов рублей из бюджета местной администрации.

Ранее по этому делу арестовали главу Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова.

Александр Петров был убит накануне снайпером на территории своего коттеджа под Выборгом. Стрелок находился на другом берегу реки. Следователи установили, что убийство известного в Ленобласти бизнесмена и депутата было заказным.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование убийства бизнесмена и депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова