Сегодняшний марш белорусской оппозиции собрал, по оценкам белорусских телеграм каналов, более 100 тыс. участников

Сегодняшний марш белорусской оппозиции, который знаменовал истечение ультиматума, собрал, по оценкам белорусских телеграм каналов, более 100 тыс. участников. При разгоне милиция использовала светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие.

Как заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, спецсредства были применены для сдерживания наиболее агрессивно настроенных митингующих, а также для предотвращения нападения на сотрудников милиции». В свою очередь, госагентство БЕЛТА сообщает, что участники оппозиционного марша забросали бутылками и камнями здание Центрального РУВД Минска. А белорусские правозащитники из Центра Весна сообщают, о 210 задержанных на акциях по всей республике, но данные постоянно обновляются.