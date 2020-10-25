Светлана Тихановская заявила, что 26 октября в Белоруссии начнется общенациональная забастовка

Она написала об этом в своем телеграм-канале.

Белорусское интернет-издание TUT.BY сообщает, что представители сотен компаний по всей стране решили с понедельника временно прекратить работу в знак солидарности с протестующими. Ресурс не раскрывает названий организаций из соображений безопасности, однако утверждает, что протест поддержали разные сферы: общепит, медцентры, интернет-торговля, спортзалы, турбизнес, IT-компании. Ранее Светлана Тихановская призывала начать общенациональную забастовку с 26 октября, если требования прекратить репрессии и сменить власть в стране не будут выполнены.