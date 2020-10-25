Помощник по нацбезопасности президента США: У штатов почти не осталось возможностей для новых санкций против РФ

США ввели так много санкций против России и Ирана, что у Белого дома практически не осталось возможностей для новых рестрикций против них.

Такое мнение выразил помощник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен.

Журналисты его спросили об ответных действиях Вашингтона в связи с утверждениями американской разведки о том, что Россия и Иран получили некоторую информацию о регистрации американских избирателей и хотят влиять на выборы. Тем не менее, как заверил О'Брайен, Вашингтон изучает все возможные меры сдерживания, которые можно применить в отношении этих стран