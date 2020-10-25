Власти Московской области предложат российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову развивать спорт в регионе

Власти Московской области предложат российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в каком-либо качестве развивать спорт в регионе. Об этом, как передает РИА, заявил министр спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Накануне Нурмагомедов в Абу-Даби удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после поединка 32-летний Нурмагомедов заявил, что это был его последний бой в UFC. Между тем, на момент остановки боя во втором раунде Хабиб Нурмагомедов проигрывал американцу Джастину Гэтжи по очкам. Об этом свидетельствуют протоколы арбитров поединка, опубликованные пресс-службой UFC.