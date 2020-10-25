Михаил Ефремов рассчитывает на смягчение приговора в кассационной инстанции

Михаил Ефремов, приговоренный к 7,5 года колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом, рассчитывает на смягчение приговора в кассационной инстанции, куда обратится его защита. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников.

Члены ОНК навестили сегодня актера в СИЗО-5 «Водник». Как ранее заявлял адвокат Ефремова Роман Филиппов, Ефремов не удовлетворен решением суда по апелляции – он надеялся на снижение наказания на три года или избрание местом его отбывания колонии-поселения.