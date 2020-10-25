Убитый снайпером бизнесмен и выборгский депутат Александр Петров пытался «свернуть» свои дела в России и уехать за границу Об этом сообщает телеканал 78.ru. Его источники среди знакомых Петрова рассказали, что предприниматель распродал большую часть имущества, в том числе дом в коттеджном поселке Великое. На продажу были выставлены также два частных охранных предприятия, которыми владел депутат.

По версии следствия, убийство Петрова было заказным. Экс-совладелец Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании был убит выстрелом с противоположного берега реки.