Свыше 100 человек, по сведениям Интерфакса, задержаны на протестных акциях в Белоруссии

Очевидцы утверждают, что больше всего людей задержаны в Гродно и в Минске. В столице республики наиболее активно людей задерживают на Орловской улице, где прогремели были слышны 10 хлопков и выстрелы.

Новая газета сообщает о применении силовиками в Минске резиновых пуль при разгоне марша оппозиции. По сведениям ИФ, по меньшей мере, один участник акции обратился к медикам с травмой живота после разгона колонны протестующих. Ранее сообщалось о применении милицией светошумовых гранат, есть пострадавшие.

Между тем, в МВД Белоруссии Интерфаксу подтвердили применение силовиками спецсредств, но не уточнили, каких именно.