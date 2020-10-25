Спасатели в Волгоградской области приостановили до утра поиски трех погибших при крушении вертолета, упавшего в реку Сухону 20 октября.

Как сообщает региональное управление МЧС, на сегодняшний день обследовано 180 км береговой линии, 25 кв. километра акватории реки, включая один квадратный километр с использованием подводного аппарата «Фалкон». Завтра поиски будут продолжены. 20 октября около полудня в реку упал легкомоторный вертолет марки Robinson R44 компании «Аэросоюз». Он задел ЛЭП, оборвал провода и упал в воду. Вертолет следовал по маршруту Вологда — Великий Устюг.