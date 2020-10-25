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19:02, 25 октября 2020

Белорусские силовики применили в Минске спецсредства для разгона участников оппозиционного марша

РИА
РИА

Это РИА подтвердили в минской милиции. Что конкретно использовали силовики, не уточняется. Как передает ТАСС с места событий, всего на улице Орловской было произведено около 10 выстрелов светошумовыми гранатами. По сведениям Интерфакс, есть пострадавшие.

Как минимум один человек получил травмы ног, еще несколько жалуются на звон в ушах и головную боль. Сведения об одном пострадавшем подтверждает оппозиционное белорусское издание «Наша нива». После применения светошумовых гранат начались массовые задержания.



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