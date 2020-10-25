Гонщик Льюис Хэмилтон обновил рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед на этапах чемпионата «Формулы-1» в карьере

Британский гонщик Льюис Хэмилтон обновил рекорд немца Михаэля Шумахера по количеству побед на этапах чемпионата «Формулы-1» в карьере. Пилот «Мерседеса» сегодня стал победителем Гран-при Португалии и выиграл свой 92-й Гран-при.