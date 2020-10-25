Очевидцы и участники протестного марша в Минске сообщают двух хлопках, похожих на выстрелы, которые раздались у оцепления возле резиденции Александра Лукашенко к которому подошли протестующие.

Как сообщают источники Интерфакса, участники акции попытались вести диалог с силовиками, однако беседа не получилась, одного из протестующих попытались задержать, однако его отбили другие участники марша. Сейчас они отходят от резиденции, но путь им преграждают автозаки.

Здесь, как свидетельствует РИА, также находится спецтехника: армейские грузовики, водометы и заградительные автомобили «Рубеж».