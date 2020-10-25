Льюис Хэмлтон стал победителем Гран При Португалии

Это уже восьмая победа британского пилота в сезоне.

Гонка на автодроме Алгавре получилась на удивление спокойной. Не смотря на периодически накрапывавший дождь, пилоты смогли обойтись без серьезных аварий, рестартов и даже почти без сходов. В итоге финишный створ первая тройка пересекла в том же порядке, в каком и стартовала. Льюис Хэмелтон финишировал первым уже в 8-й раз в сезоне. И обошел по числу побед легендарного Михаэля Шумахера. Его партнер по команде Мерседес Валтери Боттас был на финише вторым. Замкнул призовую тройку Макс Ферстаппен на Ред Булле.

А вот Даниил Квят провел гонку неудачно, финишировав последним из всех участников. Российский пилот Альфа Таури второй этап кряду не может набрать очков.

Должен был оказаться в Португалии и экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров. Однако из-за трагической смерти отца его освободили от обязанности стюарда. Международная автомобильная федерация выразила Петрову соболезнования.