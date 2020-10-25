Жители Киева сегодня выбирают мэра города

По всей Украине проходят выборы местного уровня, а также опрос, инициированный главой государства Владимиром Зеленским. В его партии уже заявили, что голосование можно считать состоявшимся.

В украинской столице на участках невысокая явка. К 13 часам проголосовали 16% избирателей, это меньше, чем, например, на парламентских выборах прошлого года. Действующий мэр города Виталий Кличко сам отдать голос не смог – он заразился коронавирусом и остался дома. Согласно предварительным опросам, он является основным фаворитом гонки – вопрос в том, удастся ли ему победить в первом туре или придется побороться во втором. Вероятными соперниками Кличко могут стать бывший комик и волонтер Сергей Притула и депутат парламента Ирина Верещук. Во многих других городах, согласно опросам, также наибольшие шансы у действующих градоначальников, не связанных с партией «Слуга народа» Владимира Зеленского. Там уже заявили, что голосование можно считать состоявшимся на высоком уровне относительно прозрачности, честности и соответствия законодательству, а также мировым стандартам. При этом в МВД сообщили о множестве нарушений и возбуждении по меньшей мере 14 уголовных дел -в одном из районов даже появился ненастоящий избирательный участок.

Украинцы сегодня выбирают также депутатов областных, городских, районных, поселковых советов, глав сел и поселков. Явка по стране в среднем такая же как и Киеве, хотя с обеда данные не обновлялись. На выходе с избирательных участков людей встречают волонтеры с опросом, который инициировал Владимир Зеленский. Экс-президент страны Петр Порошенко назвал его самой большой избирательной фальсификацией в истории Украины.

Напомним, что избирательные участки не работают сегодня лишь на неподконтрольной Киеву части Донбасса и в нескольких близлежащих районах