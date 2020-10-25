Десятки тысяч человек продолжают маршировать по центральным улицам Минска

На этот раз силовики пока не устраивают массовые задержания в белорусской столице.

Пока что участники акции, которая приурочена к окончанию объявленного оппозицией так называемого «народного ультиматума», периодически сталкиваются лишь с заслонами из милиции и ОМОНа. Их кордоны усилены водометами. Сейчас протестующие разделились на две колонны, одна из которых идет в сторону Дворца независимости – резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Задержаний в Минске пока немного: в автозаки и микроавтобусы силовиков попало лишь несколько человек, среди которых журналисты.

В то же время в городе Лида милиция применила против протестующих слезоточивый газ. Агентству ТАСС это подтвердили в местном управлении внутренних дел. Задержаны несколько десятков человек. Митинги проходят также в Витебске, Могилеве, Бресте и других городах Белоруссии.

Общее требование протестных акций на этот раз – выполнение ультиматума, который объявила основной оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская. Она потребовала от него до сегодняшнего дня объявить о своей отставке, прекратить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В противном случае Тихановская пообещала национальную забастовку всех предприятий и блокировку всех дорог.

К слову, об одном из фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков – политтехнологе Виталии Шклярове – шла речь в разговоре между госсекретарем Майклом Помпео и Лукашенко. Об этом сказали в Госдепартаменте, подчеркнув, что требовали дать возможность Шклярову как американскому гражданину покинуть Белоруссию. Его адвокат Антон Гашинский в интервью телеканалу «Дождь» выразил мнение, что звонок Помпео действительно важен для судьбы политтехнолога.

В Минске сообщения о таком разговоре не комментировали.

Протесты в Белоруссии не утихают уже 2,5 месяца после того, как ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов с результатом в 80% голосов.

Исход протестов зависит от забастовок на предприятиях, запланированных на завтра. Только в случае их масштабности власти пойдут на какие-то уступки. Такое мнение «Эху» высказал белорусский политолог Артем Шрайбман.

Политолог считает, что власти продолжат репрессии, если забастовки будут незначительными. Сценарий с добровольным уходом Лукашенко со своего поста выглядит невероятным, заключил Артем Шрайбман.