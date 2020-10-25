В Новокузнецке в больницах не хватает мест зараженным коронавирусом, привезенным из другого населенного пункта

В Новокузнецке в больничных палатах не хватает мест зараженным коронавирусом, привезенным из другого населенного пункта. Как говорится на сайте «Сибдепо», один из пациентов на камеру рассказал, что его разместили в ванне. Речь идет о больнице № 22 и больных, поступивших из Прокопьевска. Как показывает видео из лечебницы, условиями недовольны и другие пациенты, они составляют текст массовой жалобы.

Между тем, как сообщает «Tayga.Инфо» со ссылкой на Минздрав Кемеровской области, в городе телами ковидных больных переполнен морг. В регионе не хватает патологоанатомов, кроме того, родные умерших не могут забрать тела, потому что сами находятся на карантине.