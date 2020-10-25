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17:04, 25 октября 2020

Помпео звонил Лукашенко и просил позволить политтехнологу Виталию Шклярову покинуть территорию республики

Накануне глава Госдепартамента Майк Помпео звонил Александру Лукашенко и просил президента Белоруссии позволить политтехнологу Виталию Шклярову покинуть территорию республики. Об этом телеканалу «Дождь рассказал адвокат Шклярова Антон Гашинский.

Шклярова обвиняют в организации и подготовке беспорядков в Белоруссии в том, что он работал на арестованного блогера и экс-кандидата в президенты Сергея Тихановского. Шкляров содержался в минском СИЗО с 29 июля. После встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ его перевели под домашний арест, сейчас Шкляров под подпиской о невыезде.



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