Десятки тысяч демонстрантов участвуют в сегодняшнем протестном марше в Минске

МВД Беларуси предупредило о недопустимости участия граждан в несанкционированных демонстрациях. Перед началом сегодняшних протестных акций в Минске и других городах на улицах появилась специальная техника, автозаки, водомёты. Очевидцы сообщали о значительном присутствии в городе сил безопасности.

Мобильная интернет-связь была прервана в центре Минска, 12 станций метро закрыты, Аналогичные меры принимались и во время предыдущих акций протеста.

С понедельника оппозиция призвала начать забастовки на промышленных предприятиях в случае невыполнения требований властями.