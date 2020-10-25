В Грузии установили личность налетчика на банк в Зугдиди

Правоохранители призывают не разглашать имя и фотографию преступника.

МВД Грузии в результате оперативно-розыскной работы эдентифицировали человека, совершившего на этой неделе разбойное нападение на банк в Зугдиди. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В документе содержится призыв к СМИ и гражданам не разглашать имя и фотографию преступника, если у них появится такая информация, поскольку это может помешать проведению следственных мероприятий, направленных на задержание налетчика.

21 октября вооруженный автоматом и гранатой мужчина в камуфляжной форме ворвался в здание городского филиала «Банка Грузии». Он удерживал в заложниках более двух десятков сотрудников и посетителей банка, пообещав освободить всех за выкуп в размере $500 тысяч. Получив деньги и гарантии своей безопасности, преступник скрылся на автомобиле в неизвестном направлении в районе границы с Абхазией.

По информации грузинских СМИ, в эти часы глава МВД страны Вахтанг Гомелаури проводит в Зугдиди оперативное совещание в краевом управлении полиции.