Сегодня истекает срок «народного ультиматума», объявленного белорусской оппозицией Александру Лукашенко

Среди требований, выдвинутых Светланой Тихановской: отставка Лукашенко, прекращение насилия в отношении протестующих, освобождение всех политзаключенных. Жители Минска сегодня снова вышли на протестный марш, чтобы потребовать выполнении оппозиции. Как передает телеканал «Дождь», в марше акции принимают участие от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек.

С самого утра в центр Минска власти начали стягивать силовиков и военную технику. Как передает белорусское интернет-издание Tut.b, на площади Независимости выставили ограждения. На проспекте Независимости силовики проверяют сумки и прохожих. Проезд в центр по ряду улиц перекрыт сотрудниками ГАИ. Минский метрополитен объявил о закрытии на вход и выход 12 центральных станций. В Минске наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. По информации TUT.by, протестующие на подходе к Стеле «Минск – город Герой» устроили аналог «марша пустых кастрюль».