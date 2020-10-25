Партия президента Украины «Слуга народа» подсчитала, что средняя явка на местных выборах на 13 часов составила 14,5%

Центризбирком свои данные пока не оглашал. Украинцы сегодня выбирают мэров большинства городов, в том числе Киева. Также проводится опрос, иницированный президентом Владимиром Зеленским.

Граждан спрашивают, в частности, о возможности создания свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях и о легализации марихуаны в медицинских целях. По словам чиновников, непосредственных законодательных последствий у этого опроса не будет.