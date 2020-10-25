В Москве прошла акция в защиту старинного района

Ее участники выступили против строительства бизнес-центра между Хохловским и Колпачным переулками. Один из протестующих, который представился корреспонденту «Эха» как архитектор Тарик, опасается, что реализация проекта нанесет ущерб историческому облику Москвы, пострадают старые постройки. Тарик добавил, что современная московская архитектура глубоко вторична и не несет в себе новаторских идей, поэтому не будет иметь культурной ценности.

Как сообщает наш корреспондент, к месту проведения акции прибыли полицейские, но обошлось без задержаний.