Петербургских пенсионеров в разгар пандемии позвали на праздник под названием «На всю оставшуюся жизнь»

Он прошёл в закрытом концертном зале.

Праздник организовал муниципалитет Большой Охты. Мероприятие под названием «На всю оставшуюся жизнь» было посвящено 75-ти летию победы в Великой Отечественной войне. Руководство муниципалитета утверждало, что многие жители старше 60-ти лет очень хотели прийти, поэтому они организовали раздачу билетов через Советы старейшин. При этом комментарии под постом в официальной группе о мероприятии стали удалять. Издание Фонтанка ру пишет, что под цензуру попали сообщения пользователей о том, что в разгар эпидемии коронавируса не стоит звать пожилых людей в большой концертный зал Октябрьский, который вмещает почти 4000 человек.

За последние сутки в Петербурге выявили 709 новых случаев заражения коронавирусом.