В соцсетях появилась видеозапись из переполненного морга для умерших от коронавируса в Новокузнецке

Минздрав Кузбасса объяснил это тем, что родственники не имеют возможности забрать тела.

В видеоролике, опубликованном ютуб-каналом «МОЙ ПРОТЕСТ Live» видно много черных мешков, которые лежат на полу и на столах.

В Минздраве подтвердили подлинность ролика, сообщив, что это действительно тела умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии.

В качестве основной причины переполненности морга в Новокузнецке чиновники назвали «то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления. В Минздраве Кузбасса также сообщили, что в регионе не хватает врачей-патологоанатомов.

В начале недели в подвале барнаульской больницы обнаружили несколько десятков пакетов с телами погибших от коронавируса. Местные власти объяснили, что проводить вскрытие всех умерших врачи не успевают.