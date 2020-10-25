Телеграм-канал «Нехта» утверждает, что в Минске сейчас протестуют 100 тысяч человек

Телеграм-канал «Нехта», который ведут в Польше белорусские политэмигранты, утверждает, что в Минске сейчас протестуют 100 тысяч человек. Люди, требующие отставки Александра Лукашенко, собрались у стелы «Минск – город герой». До этого, как передает ТАСС, силовики в полном обмундировании и со щитами перекрыли ряд улиц в центре и оцепили основные площади, на которые ранее выходили демонстранты. Как передает корреспондент издания «МБХ Медиа», на перекрытых улицах появились водометы.

В оппозиции придают особое значение сегодняшней акции. Истекает ультиматум, который одна из лидеров оппозиции Светлана Тихановская выдвинула властям. Если сегодня Александр Лукашенко не уйдет в отставку, то завтра протестующие намерены начать массовые забастовки.