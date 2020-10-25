Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал неприемлемым высказывание президента Турции в адрес Макрона

Боррель в Твиттере призвал Анкару прекратить опасную конфронтационную спираль. Ранее Эрдоган заявил, что лидер Франции нуждается в лечении психических расстройств из-за его выступления после недавнего теракта, когда 18-летний выходец из Чечни, имеющий статус беженца, отрезал голову учителю, который до этого показывал в качестве примера свободы выражения карикатуры на пророка Мухаммеда.