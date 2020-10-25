Белорусские силовики, как передает ТАСС, фактически блокировали центр Минска из-за протестной акции

Военнослужащие внутренних войск в экипировке и со щитами перегородили проход на площадь Свободы, сообщил корреспондент агентства. При этом, «Интерфакс» передает, что до этого на площади успели собраться около трех тысяч демонстрантов. Силовики перекрыли ряд улиц, причем не только в центре, отмечает ТАСС.

Резиденцию Лукашенко охраняет бронетехника. Сегодня истекает срок ультиматума, который одна из лидеров оппозиции Светлана Тихановская выдвинула властям. Это либо отставка Лукашенко о освобождение политзаключенных, либо массовые забастовки с понедельника.