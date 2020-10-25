В столице Франции, как пишет «Паризьен», число ограблений магазинов и офисов после отмены карантина выросло на 60%

В столице Франции, как пишет газета «Паризьен», число ограблений магазинов и офисов после отмены карантина выросло на 60%. Новые показатели сравнили с уровнем преступности прошлого года. Недавно власти из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией стали возвращать ограничения. Так, в Париже и других крупных городах был введен комендантский час.