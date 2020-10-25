Президент России Владимир Путин не видит криминала в истории с украинским бизнесом сына Джо Байдена

Ранее Хантер Байден вновь оказался в центре политического скандала – на этот раз за несколько недель до выборов президента США, в которых участвует его отец.

Владимиру Путину известно, что Хантер Байден, сын кандидата в президенты США Джо Байдена, фактически возглавлял на Украине компанию нефтегазовой отрасли, однако, по словам, российского лидера, он не усматривает в этом какого-либо криминала. Ни о чем подобном ему неизвестно, да и в целом – это дело американцев и украинцев, России оно не касается. Так в интервью одному из федеральных каналов Путин прокомментировал скандал, который разгорелся неделю назад, когда американское издание New York Post опубликовало материал об электронной переписке Байдена-младшего, которую он, будучи членом правления украинской энергетической компании Burisma, вел с топ-менеджером компании. В ней представитель Burisma благодарил Байдена-младшего за возможность встретиться с его отцом и спрашивал, как Джо Байден может воспользоваться своим положением для оказания помощи компании. Американский президент Дональд Трамп, обвинил семью Байдена в коррупции. Ранее он также заявил, что его оппонент получил от России миллионы долларов благодаря «хорошим отношениями» с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковыми его супругой Еленой Батуриной. Владимир Путин комментировать это отказался.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Трамп выступает на них кандидатом от республиканцев, а Джо Байден баллотируется от Демократической партии.