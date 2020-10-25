В Следственном комитете сообщили, что глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства бизнесмена Александра Петрова. В ведомстве считают, что депутата городского совета Выборга накануне застрелил наемный убийца. Предполагается, что он стрелял с противоположного берега реки. По данным местных СМИ, 61-летний Петров был убит на своей частной территории под Выборгом, когда выходил из бани.



Убитый депутат завоевал авторитет в 90-е годы, рассказал нашей радиостанции заместитель главного редактор сетевого издания «Фонтанка» Евгений Вышенков. Евгений Вышенков добавил, что без участия Александра Петрова мало что решалось в Выборге. Убитый бизнесмен был отцом первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова.