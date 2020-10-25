Глава «Роскосмоса» назвал бессмысленной лунную гонку между Россией и США

Дмитрий Рогозин в эфире «Первого канала» сказал, что Россия готова прийти на помощь США в освоении Луны и выразил уверенность, что американцы поступят так же, передает ТАСС. Однако ранее Рогозин заявил, что Россия, скорее всего откажется, то участия в американском проекте создания окололунной космической станции. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на сайт госзакупок, «Роскосмос» собирается отправлять космические миссии на Луну с экипажем до четырех человек. Отправлять их должна ракета-носитель сверхтяжелого класса. Ранее стало известно, что минимальная стоимость создания российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» достигает 740 млрд руб.