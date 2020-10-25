Генпрокуратура Армении объявила, что получила доказательства участия турецкого спецназа в боях в Нагорном Карабахе

В ведомстве подчёркивают, что речь идет уже не о наемниках, а о военнослужащих регулярных армейских частей, передает ТАСС. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее опровергал утверждения о турецком военном участии в боевых действиях в зоне конфликта, а также о том, что на стороне Азербайджана воюют иностранные наемники.