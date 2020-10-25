В Минске на площади Свободы начался марш протеста оппозиции

Более тысячи сторонников белорусской оппозиции собирались в воскресенье в районе площади Свободы в центре Минска на протестную акцию в рамках объявленного оппозицией «народного ультиматума», передает корр. ТАСС.



Люди стоят под бело-красно-белой протестной символикой и скандируют: «Жыве Беларусь!» В этом районе сосредоточено большое количество силовиков, однако пока они не препятствуют проведению несанкционированной акции. К протестующих подтягиваются люди с улицы Ленина и со стороны улицы Немига.