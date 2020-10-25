Владимир Путин заявил, что не видит криминала в бизнесе сына Джозефа Байдена на Украине

Российский президент также отметил в телеэфире, что ему ничего не известно о возможных коммерческих связях Елены Батуриной в США , передает ТАСС. Накануне президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в попытках скрыть якобы коррупционные действия семьи его соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена. До этого Трамп утверждал, что у сына Байдена были коммерческие отношения с Россией, в частности со вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной.