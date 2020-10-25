Полиция пришла к месту проведения акции «Воскресные Хохловские стояния» в центре Москвы

Ее участники выступают против строительства бизнес-центра на месте исторических зданий на Ивановской горке.

На акцию пришли несколько десятков местных жителей. Для них активисты движения Архнадзор на прилегающей детской площадке решили устроить небольшую презентацию, рассказывающих о планах властей, а также чаепитие. Однако пришедшие полицейские утверждают, что на активистов пожаловались некие местные жители, которые не могут попасть на площадку. Кто именно, не уточняется. Члены движения «Архнадзор» утверждают, что встречу попытались сорвать представители застройщика, который планирует между Колпачным и Хохловским переулками построить бизнес-центр. Тем не менее, акция продолжилась — правда, ее участникам пришлось переместиться вглубь придомовой территории. Но полицейские пока остались на месте. Некоторым местным жителям проводят экскурсию по кварталу Хохловка, где рассказывают об исторических зданиях и о том, каким из строений грозит опасность сноса.

По данным активистов, ради строительства бизнес-центра могут пострадать строения 19-начала 20 веков.