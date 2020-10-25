В Минске не работает мобильный интернет и вновь закрыты несколько станций метро в центре, сообщает издание «МБХ Медиа»

Массовая протестная акция в эти минуты должна была начаться на площади Независимости у Дома правительства, но она оцеплена силовиками, пишет белорусское издание Tut.by. По его информации, в некоторых районах люди выстраиваются в так называемые цепи солидарности. Сегодня истекает срок ультиматума, который одна из лидеров оппозиции Светлана Тихановская выдвинула властям. Среди требований – отставка Александра Лукашенко и освобождение политических заключенных. С понедельника оппозиция намерена организовать массовые забастовки на промышленных предприятий. Ранее Светлана Тихановская призвала белорусов присоединиться к протестам. По мнению Светланы Тихановской, забастовки помогут остановить беззаконие и насилие.



Правоохранители в Минске задержали двух фотокорреспондентов газеты «Новы час» — Дмитрия Дмитриева и Святослава Зоркого, которые планировали освещать проходящую в столице в воскресенье акцию протеста оппозиции. Об этом передает корр. ТАСС. Журналисты были задержаны в районе площади Свободы в центре Минска. Их поместили в микроавтобус и увезли.