В МВД Украины заявили, что за 4 часа голосования на местных выборах возбуждены 14 уголовных дел

По данным ведомства, зафиксированы почти 1300 сообщений о нарушениях, передает ТАСС. Вместе с местными выборами на Украине проходит опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Граждан, в частности, спрашивают, поддерживают ли они создание свободной экономической зоны в Донбассе и легализацию марихуаны в медицинских целях.

Так президент пытается поднять рейтинг своей партии, сказал «Эху Москвы» депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Ранее ряд партий раскритиковали идею опроса.