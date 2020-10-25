Член комитета ГД по безопасности не считает, что убийство Петрова может свидетельствовать о возвращении 90-х в Россию

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный не считает, что убийство бизнесмена Александра Петрова может свидетельствовать о возвращении в Россию 90-х годов. Об этом депутат сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Конечно, убийство — это самое тяжкое преступление. Но, на мой взгляд, Россия уже не вернется в 90-е, потому что, с точки зрения законодательства, мы достаточно продвинулись во всех сферах, касающихся правонарушений. Самое главное, мы значительно усилили качество правоприменительной практики, особенно в области борьбы с коррупцией», — сказал А.Выборный.

Он отметил, что «особое внимание властей уделяется тому, чтобы закон был единым для всех, и в стране не было неприкасаемых, а институт неотвратимости наказания работал, как часы». «Думаю, Россия в ближайшем будущем будет не на словах, а на деле развитым правовым государством, в котором будет комфортно и безопасно, а жить честно – престижно», — заключил А.Выборный.

Бизнесмен и депутат муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александр Петров был убит накануне вечером в своем доме.