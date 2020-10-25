Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что рад победе Хабиба Нурмагомедова и его поздравляет

Об этом сообщает сайт «Чемпионат.ком». Накануне россиянин защитил чемпионский титул в Абсолютном бойцовском чемпионате в поединке с американцем Джастином Гэтжи. Нурмагомедов посвятил победу своему отцу и тренеру, который скончался летом от осложнений на фоне коронавируса. Спортсмен объявил о завершении карьеры.