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13:36, 25 октября 2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что рад победе Хабиба Нурмагомедова и его поздравляет

Об этом сообщает сайт «Чемпионат.ком». Накануне россиянин защитил чемпионский титул в Абсолютном бойцовском чемпионате в поединке с американцем Джастином Гэтжи. Нурмагомедов посвятил победу своему отцу и тренеру, который скончался летом от осложнений на фоне коронавируса. Спортсмен объявил о завершении карьеры.



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