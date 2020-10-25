«Невские новости» со ссылкой на источник пишут, что бизнесмена Александра Петрова могли убить из-за дела о коррупции

Издание «Невские новости» со ссылкой на источник пишет, что бизнесмена Александра Петрова могли убить из-за дела о коррупции. На прошлой неделе был задержан и отправлен под домашний арест глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов. Его подозревают в хищении 700 миллионов рублей. По словам источника, после ареста Орлова из коттеджа депутата горсовета Выборга Александра Петрова неизвестные выкрали сейф. По словам Петрова, там было около полумиллиона рублей наличными и часы стоимостью около миллиона. Депутат сообщил о краже в полицию Выборга, но не стал подавать заявления, так как по его словам «понесет репутационные потери».

Между тем, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об убийстве бизнесмена и депутата Александра Петрова. Напомним, Следственный комитет назвал убийство заказным.