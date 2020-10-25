Петров был влиятельным бизнесменом в Выборге, который завоевал свой авторитет в 90-е годы – журналист

Бизнесмен и депутат муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александр Петров был убит накануне рядом со своим домом под Выборгом. Как сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного редактора издания «Фонтанка» Евгений Вышенков, Петров был влиятельным человеком в Выборге, который завоевал свой авторитет в 90-е годы.

«Путь Петрова — это классический путь «нового русского» пассионария, который впрыгнул в буржуазную революцию 1991 года. Он отслужил в армии и был крепким советским боксером. Так как Выборг был наводнен высланными из Петербурга уголовниками, в 1985 году там произошло знаковое событие — их столкновение со спортсменами. Противостояние шло 2 дня. Александр Петров вместе со спортсменами победил, сломал некую черную традицию, и тогда все поняли, кто король», — рассказал Е.Вышенков.

По словам журналиста, к началу нулевых годов Петров стал крупным бизнесменом, который имел активы в строительстве, торговле, спортивном секторе и внешней экономической деятельности. «Нужно сказать, что Выборг — это особый город, где могут вести дела только те, кто там живет. Кто-то говорил, что здесь нельзя было открыть ларька, пока Петров не разрешит. В общем, без его участия там мало что решалось, — заключил Е.Вышенков.