В Москве за сутки выявлено почти 4,5 тысяч новых инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе

На втором месте по стране Петербург — более 700, в Подмосковье – почти 500. В России за сутки выявили более 16 700 новых случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, скончались 229 пациентов, накануне в статистику попали 296 летальных исходов. Общее число заболевших с начала пандемии превысило в России полтора миллиона человек, жертв— более 26 тысяч.